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Автомобиль врезался в толпу в центре Манхэттена

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Семь человек получили ранения, когда в них врезался автомобиль в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.
Автомобиль врезался в толпу в центре Манхэттена
  • Gettyimages.ru
  • © AlessandroPhoto

По данным правоохранителей, 29-летняя женщина, которая находилась за рулём автомобиля, проходит медицинское освидетельствование и находится под стражей. Никто не получил тяжёлых травм, жизни людей ничто не угрожает.

В полиции также рассказали, что после того, как женщина проехала сквозь толпу, она попала в ДТП с участием трёх автомобилей на скоростной автомагистрали Лонг-Айленда. В результате происшествия никто не пострадал, а две другие машины уехали после аварии.

Ранее сообщалось, что три человека погибли на юге американского города Сиэтл в результате стрельбы.

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