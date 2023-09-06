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ЕК выделит €1 млн на «обеспечение большей узнаваемости бренда ЕС» в Индии

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Генеральный директорат Еврокомиссии по международному партнёрству объявил программу стратегической коммуникации ЕС — Индия с бюджетом €1 млн. Европейские аналитики подчёркивают, что коммуникация — это ключевой фактор для реализации ценностей ЕС в Индии. С документом ознакомился RT.

Согласно документу, общая цель контракта заключается в том, чтобы улучшить осведомлённость и впечатление о ЕС среди населения Индии.

«Коммуникационная деятельность будет направлена на обеспечение большей узнаваемости бренда ЕС среди широкой общественности в качестве ключевого участника в том, что касается национального развития Индии и её международных или региональных амбиций...» — говорится в документе.

Представители ЕК отмечают, что коммуникационная деятельность будет направлена на поддержку европейской программы «Глобальный портал» и станет связующим звеном между политикой и развитием по ключевым приоритетным направлениям. Вместе с тем программа позволит более широкой аудитории понять, почему партнёрство ЕС с Индией «благоприятно и актуально».

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с RT предположил, что «положительный имидж» ЕС в Индии нужен для ведения политического диалога, в том числе по вопросу БРИКС.

«Это борьба за Индию, борьба за БРИКС. Потому что изначально к этой организации (БРИКС. — RT) относились снисходительно, а потом увидели огромное внимание большого количества стран мира. Те страны, которые были «беспроблемными» для Запада и ЕС, стали вдруг «проблемными». И конечно, они стараются налаживать контакты и возвращать контроль», — заключил эксперт.

Ранее служба инструментов внешней политики Еврокомиссии выделяла финансирование на «развитие демократии» и борьбу с дезинформацией в странах Латинской Америки.

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