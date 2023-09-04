Бербок случайно назвала украинское зерно кокаиновым
- AP
- © Andrew Kravchenko
«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 млн т ежемесячно», — цитирует Бербок РИА Новости.
Ранее Анналена Бербок назвала ЮАР «беконом надежды» во время официального визита в Южно-Африканскую Республику.
На панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».