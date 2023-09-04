Бербок случайно назвала украинское зерно кокаиновым

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок оговорилась, назвав украинское зерно кокаиновым. С речью она выступила во время пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 млн т ежемесячно», — цитирует Бербок РИА Новости.

Ранее Анналена Бербок назвала ЮАР «беконом надежды» во время официального визита в Южно-Африканскую Республику.

На панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».