Глава МИД Германии Бербок оговорилась и назвала ЮАР «беконом надежды»
- AP
- © Themba Hadebe
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Уточняется, что в своей речи на английском языке политик использовала слово bacon, что переводится как бекон, вместо beacon — маяк.
«Путь Южной Африки к независимости стал беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всём мире», — цитирует газета слова министра.
Фраза Бербок распространилась в интернете и стала поводом для шуток среди комментаторов.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме перепутал гимн США с гимном Индии.