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Глава МИД Германии Бербок оговорилась и назвала ЮАР «беконом надежды»

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Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок назвала ЮАР «беконом надежды» во время официального визита в Южно-Африканскую Республику.
Глава МИД Германии Бербок оговорилась и назвала ЮАР «беконом надежды»
  • AP
  • © Themba Hadebe

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Уточняется, что в своей речи на английском языке политик использовала слово bacon, что переводится как бекон, вместо beacon — маяк.

«Путь Южной Африки к независимости стал беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всём мире», — цитирует газета слова министра.

Фраза Бербок распространилась в интернете и стала поводом для шуток среди комментаторов.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме перепутал гимн США с гимном Индии.

 

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