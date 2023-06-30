Глава МИД Германии Бербок оговорилась и назвала ЮАР «беконом надежды»

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок назвала ЮАР «беконом надежды» во время официального визита в Южно-Африканскую Республику.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Уточняется, что в своей речи на английском языке политик использовала слово bacon, что переводится как бекон, вместо beacon — маяк.

«Путь Южной Африки к независимости стал беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всём мире», — цитирует газета слова министра.

Фраза Бербок распространилась в интернете и стала поводом для шуток среди комментаторов.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме перепутал гимн США с гимном Индии.