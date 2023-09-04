Путин: будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что сирийцы сами должны определять будущее своей страны.

«Исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы, без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей», — сказал Путин на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что в Сирии необходимо достичь национального примирения и согласия.

В марте президент Сирии Башар Асад заявлял, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.