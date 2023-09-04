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Путин: будущее Сирии должны определять сами сирийцы

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что сирийцы сами должны определять будущее своей страны.
Путин: будущее Сирии должны определять сами сирийцы
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы, без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей», — сказал Путин на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что в Сирии необходимо достичь национального примирения и согласия.

В марте президент Сирии Башар Асад заявлял, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.

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