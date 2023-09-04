Путин: будущее Сирии должны определять сами сирийцы
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«Исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы, без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей», — сказал Путин на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что в Сирии необходимо достичь национального примирения и согласия.
В марте президент Сирии Башар Асад заявлял, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.