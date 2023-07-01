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Первая леди Сирии рассказала об общих подходах САР и России по ряду мировых вопросов

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Первая леди Сирии Асма Асад рассказала в беседе с RT Arabic, что Россия и Сирия имеют общие подходы по ряду мировых вопросов.
Первая леди Сирии рассказала об общих подходах САР и России по ряду мировых вопросов
  • globallookpress.com
  • © Syrian Presidency/Keystone Press Agency

«Общие вызовы существуют. Сегодня мир стал тесен из-за наличия различных средств коммуникации. Сирия и Россия имеют общие подходы, схожие в социальном и политическом аспектах», — заявила она.

Асад отметила, что две страны на протяжении всей истории сталкивались с экономическими блокадами, расколами, маргинализацией и т. п., «дабы установить над ними контроль, что само по себе уже является большим вызовом в настоящее время и в будущем».

«Однако всеобщий и масштабный вызов для всего мира — это вызов неолиберализма, который навязывают всем народам. Основная цель этого, конечно же, заключается в том, чтобы размыть не только национальную идентичность, но и человеческую, а также все её составляющие элементы, такие как патриотизм, традиции и обычаи. Всё это сохраняет общество и, конечно же, семью, которая является базовой ячейкой любого общества», — добавила первая леди Сирии.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире.

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