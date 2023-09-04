Путин: есть тенденция к использованию национальных валют в расчётах с Турцией

Президент России Владимир Путин заявил о наличии тенденции к использованию рубля и лиры в торговле с Турцией.

«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах», — сказал Путин на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что доля доллара и евро во взаимных расчётах последовательно снижается.

Днём 4 сентября прошли переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.

После этого они продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.