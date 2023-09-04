Путин: есть тенденция к использованию национальных валют в расчётах с Турцией
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах», — сказал Путин на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что доля доллара и евро во взаимных расчётах последовательно снижается.
Днём 4 сентября прошли переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.
После этого они продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.