Путин и Эрдоган продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
По итогам встречи планируется пресс-конференция лидеров, пишет агентство.
Ранее завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.
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