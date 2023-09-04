Путин и Эрдоган продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.

РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС. По итогам встречи планируется пресс-конференция лидеров, пишет агентство. Ранее завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.