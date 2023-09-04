Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе в Сочи завершились
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе в Сочи завершились.
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что переговоры продлились полтора часа.
Перед переговорами Путин заявил о готовности обсудить с Эрдоганом вопрос зерновой сделки.
Также Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: