Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе в Сочи завершились

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе в Сочи завершились.

РИА Новости

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Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что переговоры продлились полтора часа. Перед переговорами Путин заявил о готовности обсудить с Эрдоганом вопрос зерновой сделки. Также Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине.