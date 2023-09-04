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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе в Сочи завершились

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Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе в Сочи завершились.
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе в Сочи завершились
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что переговоры продлились полтора часа.

Перед переговорами Путин заявил о готовности обсудить с Эрдоганом вопрос зерновой сделки.

Также Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине.

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