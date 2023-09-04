Газдиев: с минуты на минуту ожидается пресс-конференция Путина и Эрдогана
«Все с нетерпением ждут выхода двух лидеров стран», — сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.
В зале находятся представители российской прессы, также предусмотрены места для представителей высоких делегаций России и Турции. В частности, с российской стороны присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.
После этого они продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.