Газдиев: с минуты на минуту ожидается пресс-конференция Путина и Эрдогана

Журналисты ожидают выхода президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференцию после переговоров в Сочи.

«Все с нетерпением ждут выхода двух лидеров стран», — сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.

В зале находятся представители российской прессы, также предусмотрены места для представителей высоких делегаций России и Турции. В частности, с российской стороны присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, которые длились полтора часа.

После этого они продолжили переговоры в узком формате в Сочи за рабочим обедом.