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Экс-агент MI6: некоторые страны Запада заявляют, что помощь Киеву уже иссякает

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Бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за позиции Запада по помощи Киеву.
Экс-агент MI6: некоторые страны Запада заявляют, что помощь Киеву уже иссякает
  • AP
  • © Libkos

По его словам, помощь Украине уже иссякает в Европе, в то время как Киев попросил ещё €89 млрд.

«В ряде стран Европы отреагировали так: «Забудьте об этом. У нас нет таких денег», — отметил Крук.

Кроме того, по его словам, Зеленский загнан в угол, поскольку политическую верхушку заполонили неофашисты, а военные ВСУ больше не желают «терять по десять тысяч человек в месяц».

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что западные страны начнут усиленно поставлять боеприпасы Вооружённым силам Украины к середине 2024 года.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что невежество Запада не даёт ему трезво оценить реальность.

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