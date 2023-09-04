Бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за позиции Запада по помощи Киеву.

По его словам, помощь Украине уже иссякает в Европе, в то время как Киев попросил ещё €89 млрд.

«В ряде стран Европы отреагировали так: «Забудьте об этом. У нас нет таких денег», — отметил Крук.

Кроме того, по его словам, Зеленский загнан в угол, поскольку политическую верхушку заполонили неофашисты, а военные ВСУ больше не желают «терять по десять тысяч человек в месяц».

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что западные страны начнут усиленно поставлять боеприпасы Вооружённым силам Украины к середине 2024 года.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что невежество Запада не даёт ему трезво оценить реальность.