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Экс-аналитик ЦРУ: невежество Запада не даёт ему трезво оценить реальность

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom заявил, что невежество Запада не даёт ему трезво оценить реальность.
Экс-аналитик ЦРУ: невежество Запада не даёт ему трезво оценить реальность
  • РИА Новости

По словам специалиста, конфликт на Украине — это классический пример того, как политики не слушают разведку.

Прежде, чем Запад придумал «наказать» Россию введением санкций, хоть кто-то из политиков должен был спросить разведывательное сообщество об исторических примерах, когда санкции сработали в отношении противника, считает эксперт.

Как отмечает аналитик, такое бездумное поведение западных политиков свидетельствует об их «уровне глупости и невежества».

Джонсон уверен, что чиновники США и Европы настолько оторваны от реальности, что просто не в состоянии смотреть на ситуацию объективно.

Ранее Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера заявил, что в НАТО неверно оценили ситуацию с контрнаступлением ВС Украины.

Перевод интервью подготовило ИноТВ.

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