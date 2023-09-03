Экс-аналитик ЦРУ: невежество Запада не даёт ему трезво оценить реальность

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom заявил, что невежество Запада не даёт ему трезво оценить реальность.

По словам специалиста, конфликт на Украине — это классический пример того, как политики не слушают разведку.

Прежде, чем Запад придумал «наказать» Россию введением санкций, хоть кто-то из политиков должен был спросить разведывательное сообщество об исторических примерах, когда санкции сработали в отношении противника, считает эксперт.

Как отмечает аналитик, такое бездумное поведение западных политиков свидетельствует об их «уровне глупости и невежества».

Джонсон уверен, что чиновники США и Европы настолько оторваны от реальности, что просто не в состоянии смотреть на ситуацию объективно.

Ранее Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера заявил, что в НАТО неверно оценили ситуацию с контрнаступлением ВС Украины.

Перевод интервью подготовило ИноТВ.