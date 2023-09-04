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Захарова назвала возмутительным оцепление женского монастыря полицией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возмутительным оцепление полицией Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Захарова назвала возмутительным оцепление женского монастыря полицией
  • РИА Новости

«Эти возмутительные действия в очередной раз наглядно демонстрируют, что сегодня на Украине — самый настоящий неонацистский режим, а его руководство — фашисты, следующие заветам своих «кумиров» из Третьего рейха», — написала она в Telegram.

Как сообщали ранее журналисты, правоохранители хотят закрыть обитель и выселить монахов УПЦ.

Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.

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