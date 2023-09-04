Узнать больше

В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь канонической УПЦ

Короткая ссылка
В Тернопольской области Украины полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь канонической УПЦ
  • © УПЦ

Об этом говорится в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ).

«Правоохранители хотят закрыть обитель и выселить монахов УПЦ», — рассказали журналисты.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пропускают на территорию людей только по паспорту. 

Судя по кадрам с места событий, опубликованным СПЖ, на месте находится большое число сотрудников полиции и их служебных автомобилей.

Ранее горсовет Львова принял решение передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) участок, на котором ранее снесли Владимирский храм Украинской православной церкви.

Также настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить