В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь канонической УПЦ
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Об этом говорится в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ).
«Правоохранители хотят закрыть обитель и выселить монахов УПЦ», — рассказали журналисты.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пропускают на территорию людей только по паспорту.
Судя по кадрам с места событий, опубликованным СПЖ, на месте находится большое число сотрудников полиции и их служебных автомобилей.
Ранее горсовет Львова принял решение передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) участок, на котором ранее снесли Владимирский храм Украинской православной церкви.
Также настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.