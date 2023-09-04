В Тернопольской области полиция оцепила женский монастырь канонической УПЦ

В Тернопольской области Украины полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом говорится в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ).

«Правоохранители хотят закрыть обитель и выселить монахов УПЦ», — рассказали журналисты.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пропускают на территорию людей только по паспорту.

Судя по кадрам с места событий, опубликованным СПЖ, на месте находится большое число сотрудников полиции и их служебных автомобилей.

Ранее горсовет Львова принял решение передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) участок, на котором ранее снесли Владимирский храм Украинской православной церкви.

Также настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.