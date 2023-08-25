Горсовет Львова отдал ПЦУ участок, где снесли Владимирский храм УПЦ
- Gettyimages.ru
- © delobol
Об этом сообщает Союз православных журналистов.
«Согласно документам, на участке площадью 0,764 га думенковцы планируют строительство Преображенского кафедрального собора», — говорится в сообщении.
Ранее суд на Украине оштрафовал настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви за то, что он написал название раскольнической структуры Православная церковь Украины в кавычках.
Также настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.