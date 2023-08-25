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Горсовет Львова отдал ПЦУ участок, где снесли Владимирский храм УПЦ

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Горсовет Львова принял решение передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) участок, на котором ранее снесли Владимирский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Горсовет Львова отдал ПЦУ участок, где снесли Владимирский храм УПЦ
  • Gettyimages.ru
  • © delobol

Об этом сообщает Союз православных журналистов.

«Согласно документам, на участке площадью 0,764 га думенковцы планируют строительство Преображенского кафедрального собора», — говорится в сообщении.

Ранее суд на Украине оштрафовал настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви за то, что он написал название раскольнической структуры Православная церковь Украины в кавычках.

Также настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.

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