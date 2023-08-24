Суд на Украине оштрафовал настоятеля храма УПЦ за написание ПЦУ в кавычках

Суд на Украине оштрафовал настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви за то, что он написал название раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) в кавычках.

Об этом информирует пресс-служба Союза православных журналистов.

«Суд Днепра признал виновным настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии УПЦ в разжигании вражды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что священник был администратором канала в соцсети, где опубликовал сообщение, употребив ПЦУ в кавычках.

Украинский суд признал его виновным по статье о разжигании ненависти и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.

Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа ранее заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.