У посольства Японии в Москве, а также возле японских генконсульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске прошли митинги участников «Национально-освободительного движения», несогласных с недружественным курсом Токио.

В том числе участники митинга в Петербурге держали плакаты, на которых было написано, что США манипулируют Японией, а также на них содержались призывы к японскому руководству не вестись на провокации.

Кроме того, участники акции призвали власти Японии не поддерживать украинскую армию, отметив, что таким образом Токио становится причастным к убийству мирных граждан и детей в Донбассе.

Во Владивостоке участники митинга принесли с собой плакаты, на которых напомнили о том, что США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, отметив, что теперь Токио является американской «марионеткой».

«Наша страна 3 сентября отмечала День Победы над милитаристской Японией. В ответ на это празднование министр иностранных дел Японии заявил, что он против этого празднования, что это вызовет напряжение между двумя странами. Так вот, мы вышли к генконсульству Японии, чтобы сказать, что никакого напряжения не будет, поскольку мы не представляем угрозы для сегодняшней Японии, а мы празднуем, почитаем своих предков — героев, которые храбро сражались за нашу землю дальневосточную, отвели эту угрозу милитаристской Японии и позволяют нам жить в безопасности, трудиться и работать», — рассказал на митинге во Владивостоке участник «Национально-освободительного движения» Святослав Панкратов.

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Япония всё активнее оказывает помощь киевскому режиму и тем самым втягивается в военный конфликт.