Экс-разведчик Соединённых Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что желание НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуемо.

«Это принятие желаемого за действительное. Этого не случится», — считает он.

Риттер отметил, что огромное количество украинцев погибли в результате «трагической ошибки» НАТО и украинских властей.

При этом контрнаступление Украины обречено на провал, добавил бывший разведчик.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.