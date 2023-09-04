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Экс-разведчик США Риттер: цель НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуема

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Экс-разведчик Соединённых Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что желание НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуемо.

«Это принятие желаемого за действительное. Этого не случится», — считает он.

Риттер отметил, что огромное количество украинцев погибли в результате «трагической ошибки» НАТО и украинских властей.

При этом контрнаступление Украины обречено на провал, добавил бывший разведчик.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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