Экс-разведчик США Риттер: цель НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуема
«Это принятие желаемого за действительное. Этого не случится», — считает он.
Риттер отметил, что огромное количество украинцев погибли в результате «трагической ошибки» НАТО и украинских властей.
При этом контрнаступление Украины обречено на провал, добавил бывший разведчик.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.