Богодель: Польша использует тему Сувалкского коридора, чтобы войти в Литву

Польша нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы ввести свою армию в Литву якобы с целью защиты, заявил заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

По его словам, каждый военный понимает, что Сувалкский коридор не проходит по территории только Польши, он проходит северо-западней по литовской территории.

«И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти потом в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край, якобы под эгидой защиты этого края», — сказал Богодель в интервью телеканалу СТВ.

В августе белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор.

Кроме того, обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз заявил, что литовские вертолёты сопровождают многие следующие в Калининградскую область российские поезда, «опасаясь» за безопасность Сувалкского коридора.