В Южной Осетии почтили память жертв бесланской трагедии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что мероприятие посетили сотни людей, включая глав министерств, депутатов, жителей и гостей региона.
В храмах Южной Осетии прошли поминальные службы.
Ранее стало известно, что представители Осетинской общины Молдавии, кишинёвцы принесли цветы к зданию посольства России в память о жертвах трагедии в школе Беслана.
Также панихида по погибшим в ходе трагедии в бесланской школе прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже.