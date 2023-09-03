В Южной Осетии почтили память жертв бесланской трагедии

На Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в столице Южной Осетии Цхинвале почтили память жертв трагедии в Беслане.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мероприятие посетили сотни людей, включая глав министерств, депутатов, жителей и гостей региона.

В храмах Южной Осетии прошли поминальные службы.

Ранее стало известно, что представители Осетинской общины Молдавии, кишинёвцы принесли цветы к зданию посольства России в память о жертвах трагедии в школе Беслана.

Также панихида по погибшим в ходе трагедии в бесланской школе прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже.