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В Южной Осетии почтили память жертв бесланской трагедии

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На Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в столице Южной Осетии Цхинвале почтили память жертв трагедии в Беслане.
В Южной Осетии почтили память жертв бесланской трагедии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мероприятие посетили сотни людей, включая глав министерств, депутатов, жителей и гостей региона.

В храмах Южной Осетии прошли поминальные службы.

Ранее стало известно, что представители Осетинской общины Молдавии, кишинёвцы принесли цветы к зданию посольства России в память о жертвах трагедии в школе Беслана.

Также панихида по погибшим в ходе трагедии в бесланской школе прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже.

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