В Париже прошла панихида в память о трагедии в Беслане

Панихида по погибшим в ходе трагедии в бесланской школе прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже.

Об этом пишет ТАСС.

На богослужении присутствовали представители французских общественных объединений, прихожане храма и журналисты.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.

В память о событиях в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.

Ранее личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, установили спустя 19 лет, им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.