В Париже прошла панихида в память о трагедии в Беслане
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Об этом пишет ТАСС.
На богослужении присутствовали представители французских общественных объединений, прихожане храма и журналисты.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.
В память о событиях в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.
Ранее личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, установили спустя 19 лет, им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.