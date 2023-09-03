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В Либеральной партии Швеции выступили за размещение баз НАТО в стране

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Шведская Либеральная партия выступает за постоянное размещение баз Североаталнтического альянса на территории Швеции после присоединения страны к НАТО, заявил лидер партии Йохан Персон.

Об этом он сказал в эфире Sveriges Radio.

Персон заявил о необходимости укрепить безопасность населения Швеции.

«Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.

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