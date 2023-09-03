В Либеральной партии Швеции выступили за размещение баз НАТО в стране
Об этом он сказал в эфире Sveriges Radio.
Персон заявил о необходимости укрепить безопасность населения Швеции.
«Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.