В Либеральной партии Швеции выступили за размещение баз НАТО в стране

Шведская Либеральная партия выступает за постоянное размещение баз Североаталнтического альянса на территории Швеции после присоединения страны к НАТО, заявил лидер партии Йохан Персон.

Об этом он сказал в эфире Sveriges Radio.

Персон заявил о необходимости укрепить безопасность населения Швеции.

«Это будет означать, на наш взгляд, необходимость наличия постоянных баз НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.