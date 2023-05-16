В МИД России заявили, что страны НАТО продолжают гнуть линию на расширение альянса

Страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы видим, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть свою линию на расширение альянса, произошло вступление в Североатлантический договор Финляндии... на подходе Швеция», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что ситуация ухудшается.

Ранее в Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».