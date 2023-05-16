В МИД России заявили, что страны НАТО продолжают гнуть линию на расширение альянса
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Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы видим, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть свою линию на расширение альянса, произошло вступление в Североатлантический договор Финляндии... на подходе Швеция», — цитирует его ТАСС.
Рябков отметил, что ситуация ухудшается.
Ранее в Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».