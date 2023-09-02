В Госдуме назвали слова Стано о выборах в новых регионах России вмешательством

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв назвал слова официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о выборах в новых регионах грубым вмешательством в дела России.

Он прикрепил заявление Стано, в котором чиновник сообщил якобы о нарушении международного права в ходе проведения выборов в новых российских регионах.

«Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей», — сообщил Пискарёв в Telegram.

Депутат подчеркнул, что выборы пройдут в соответствии с российским законодательством, которое отвечает международным стандартам.

В июле Пискарёв заявил, что на избирательных участках в новых регионах России готовятся провокации для того, чтобы создать нужную картинку для западных СМИ.