В Госдуме назвали слова Стано о выборах в новых регионах России вмешательством
- РИА Новости
Он прикрепил заявление Стано, в котором чиновник сообщил якобы о нарушении международного права в ходе проведения выборов в новых российских регионах.
«Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей», — сообщил Пискарёв в Telegram.
Депутат подчеркнул, что выборы пройдут в соответствии с российским законодательством, которое отвечает международным стандартам.
В июле Пискарёв заявил, что на избирательных участках в новых регионах России готовятся провокации для того, чтобы создать нужную картинку для западных СМИ.