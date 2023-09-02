Узнать больше

В Госдуме назвали слова Стано о выборах в новых регионах России вмешательством

Короткая ссылка
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв назвал слова официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о выборах в новых регионах грубым вмешательством в дела России.
В Госдуме назвали слова Стано о выборах в новых регионах России вмешательством
  • РИА Новости

Он прикрепил заявление Стано, в котором чиновник сообщил якобы о нарушении международного права в ходе проведения выборов в новых российских регионах.

«Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей», — сообщил Пискарёв в Telegram.

Депутат подчеркнул, что выборы пройдут в соответствии с российским законодательством, которое отвечает международным стандартам.

В июле Пискарёв заявил, что на избирательных участках в новых регионах России готовятся провокации для того, чтобы создать нужную картинку для западных СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить