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Пискарёв заявил о подготовке провокаций на выборах в новых регионах

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Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что на избирательных участках в новых регионах готовятся провокации для того, чтобы создать нужную картинку для западных СМИ.
Пискарёв заявил о подготовке провокаций на выборах в новых регионах
  • РИА Новости

Заявление Пискарёва приводится в Telegram-канале комиссии.

«По имеющейся информации, готовятся провокации на избирательных участках с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ», — сказал Пискарёв.

По его словам, с этой целью за пределами России одна из экстремистских организаций провела тренинг для «псевдонаблюдателей-провокаторов».

Парламентарий добавил, что материалы в отношении организаторов и участников такого тренинга передали в российские Центризбирком и Генеральную прокуратуру.

Также Пискарёв сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО.

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