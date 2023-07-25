Пискарёв заявил о подготовке провокаций на выборах в новых регионах

Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что на избирательных участках в новых регионах готовятся провокации для того, чтобы создать нужную картинку для западных СМИ.

Заявление Пискарёва приводится в Telegram-канале комиссии.

«По имеющейся информации, готовятся провокации на избирательных участках с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ», — сказал Пискарёв.

По его словам, с этой целью за пределами России одна из экстремистских организаций провела тренинг для «псевдонаблюдателей-провокаторов».

Парламентарий добавил, что материалы в отношении организаторов и участников такого тренинга передали в российские Центризбирком и Генеральную прокуратуру.

Также Пискарёв сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО.