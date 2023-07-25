Пискарёв заявил о подготовке провокаций на выборах в новых регионах
- РИА Новости
Заявление Пискарёва приводится в Telegram-канале комиссии.
«По имеющейся информации, готовятся провокации на избирательных участках с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ», — сказал Пискарёв.
По его словам, с этой целью за пределами России одна из экстремистских организаций провела тренинг для «псевдонаблюдателей-провокаторов».
Парламентарий добавил, что материалы в отношении организаторов и участников такого тренинга передали в российские Центризбирком и Генеральную прокуратуру.
Также Пискарёв сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО.