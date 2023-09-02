Лидер ЛДПР Слуцкий назвал мирный план Зеленского формулой войны

Предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским мирный план является, по сути, формулой войны, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, мир на Украине не нужен ни Зеленскому, ни президенту США Джо Байдену, ни главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

«Они и дальше готовы выдвигать различные «формулы» не мира, нет, а «войны» до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли для будущих поколений, поставляя смертельные боеприпасы», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Он добавил, что администрации США безразлична судьба Украины и Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.