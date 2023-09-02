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Лидер ЛДПР Слуцкий назвал мирный план Зеленского формулой войны

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Предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским мирный план является, по сути, формулой войны, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Лидер ЛДПР Слуцкий назвал мирный план Зеленского формулой войны
  • Gettyimages.ru

По его словам, мир на Украине не нужен ни Зеленскому, ни президенту США Джо Байдену, ни главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

«Они и дальше готовы выдвигать различные «формулы» не мира, нет, а «войны» до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли для будущих поколений, поставляя смертельные боеприпасы», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Он добавил, что администрации США безразлична судьба Украины и Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

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