Лидер ЛДПР Слуцкий назвал мирный план Зеленского формулой войны
- Gettyimages.ru
По его словам, мир на Украине не нужен ни Зеленскому, ни президенту США Джо Байдену, ни главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
«Они и дальше готовы выдвигать различные «формулы» не мира, нет, а «войны» до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли для будущих поколений, поставляя смертельные боеприпасы», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Он добавил, что администрации США безразлична судьба Украины и Донбасса.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.