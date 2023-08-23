Президент Венгрии: Будапешт будет искать пути урегулирования кризиса на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились установить прямой канал связи и начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявила Новак после встречи с украинским коллегой в Киеве, передаёт ТАСС.

Она сообщила, что стороны намерены начать подготовку нового документа об отношениях между странами, а также будет установлен президентский канал связи.

«Мы будем участвовать в переговорах по мирной формуле, инициированной президентом Украины», — добавила Новак.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, на консультациях в Саудовской Аравии ряд стран не согласились с «формулой мира» Зеленского.