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Президент Венгрии: Будапешт будет искать пути урегулирования кризиса на Украине

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Президент Венгрии Каталин Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились установить прямой канал связи и начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Президент Венгрии: Будапешт будет искать пути урегулирования кризиса на Украине
  • AP

Об этом заявила Новак после встречи с украинским коллегой в Киеве, передаёт ТАСС.

Она сообщила, что стороны намерены начать подготовку нового документа об отношениях между странами, а также будет установлен президентский канал связи.

«Мы будем участвовать в переговорах по мирной формуле, инициированной президентом Украины», — добавила Новак.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, на консультациях в Саудовской Аравии ряд стран не согласились с «формулой мира» Зеленского.

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