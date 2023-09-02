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Медведев призвал не иметь «сладких грёз» о примирении с «нацистской коалицией»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «не предаваться сладким грёзам» о примирении с «нацистской коалицией», поддерживающей бандеровскую Украину.

Как он написал в своём Telegram, «главари бандеровской «Украины» всё чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских», что представляет, по его мнению, некоторую аналогию с прошлым.

По его словам, «Бандероукраину поддерживают» главы почти всех стран Запада, а также милитаристская Япония с Австралией и Новой Зеландией. Он отметил, что с этими государствами и их главами нужно строить соответствующие отношения — как со странами «нацистской коалиции».

По мнению зампреда российского Совбеза, России в связи с позицией данных государств не стоит рассчитывать на примирение с ними.

«Не предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами», — заключил он.

Ранее в ООН прокомментировали нацистскую символику в ВСУ.

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