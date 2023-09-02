В посольстве России в США состоялся праздничный вечер, посвящённый творчеству Сергея Рахманинова, к 150-летию со дня рождения композитора.

«Мероприятие стало знаковым событием в культурной жизни Вашингтона. Гости делились восторженными впечатлениями... Многие признавались, что являются горячими поклонниками русской культуры», — заявили в дипмиссии.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты объявили крестовый поход против России.

Так, например, Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского.

Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

Подробнее о ситуации — в материале RT.