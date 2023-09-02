Telegraph: отец пропавшего на Украине наёмника попросил Скотленд-Ярд найти сына

Отец сражавшегося за ВСУ британского наёмника Дэниела Берка Кевин Берк обратился к лондонской полиции с просьбой расследовать исчезновение сына.

«Отец пропавшего на Украине британского наёмника обратился к Скотленд-Ярду с просьбой расследовать исчезновение его сына», — говорится в материале The Telegraph.

По данным издания, предполагалось, что у Дэниела Берка могли возникнуть разногласия с украинцами из-за доступа к финансированию и оборудованию. Как сообщает источник The Telegraph, в полиции рассматривают убийство как одну из версий случившегося.

Ранее издание Liverpool Echo сообщило, что британский наёмник, отправившийся добровольцем на Украину, подорвался на российской мине, потерял палец на левой ноге и теперь планирует вернуться домой.

До этого стало известно, что обучавший боевиков Вооружённых сил Украины управлению дронами литовский военный Валериюс Полковниковас умер в больнице Киева.