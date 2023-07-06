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Liverpool Echo: британский наёмник подорвался на российской мине и собирается домой

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Издание Liverpool Echo сообщило, что британский наёмник, отправившийся добровольцем на Украину, подорвался на российской мине, потерял палец на левой ноге и теперь планирует вернуться домой.
Liverpool Echo: британский наёмник подорвался на российской мине и собирается домой
  • AP

Об этом сообщается на сайте издания.

«33-летний Джеймс Смит из Истхэма наступил на российскую мину, находясь на юге Украины», — уточняется в материале.

После этого наёмника доставили в больницу, ампутировали палец на левой ноге и вставили металлический стержень в ступню.

Сейчас британец собирает средства через онлайн-фонд для того, чтобы вернуться домой и оплатить лечение.

Ранее сообщалось, что обучавший боевиков Вооружённых сил Украины управлению дронами литовский военный Валериюс Полковниковас умер в больнице Киева.

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