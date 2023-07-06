Liverpool Echo: британский наёмник подорвался на российской мине и собирается домой
- AP
Об этом сообщается на сайте издания.
«33-летний Джеймс Смит из Истхэма наступил на российскую мину, находясь на юге Украины», — уточняется в материале.
После этого наёмника доставили в больницу, ампутировали палец на левой ноге и вставили металлический стержень в ступню.
Сейчас британец собирает средства через онлайн-фонд для того, чтобы вернуться домой и оплатить лечение.
Ранее сообщалось, что обучавший боевиков Вооружённых сил Украины управлению дронами литовский военный Валериюс Полковниковас умер в больнице Киева.