Издание Liverpool Echo сообщило, что британский наёмник, отправившийся добровольцем на Украину, подорвался на российской мине, потерял палец на левой ноге и теперь планирует вернуться домой.

Об этом сообщается на сайте издания.

«33-летний Джеймс Смит из Истхэма наступил на российскую мину, находясь на юге Украины», — уточняется в материале.

После этого наёмника доставили в больницу, ампутировали палец на левой ноге и вставили металлический стержень в ступню.

Сейчас британец собирает средства через онлайн-фонд для того, чтобы вернуться домой и оплатить лечение.

Ранее сообщалось, что обучавший боевиков Вооружённых сил Украины управлению дронами литовский военный Валериюс Полковниковас умер в больнице Киева.