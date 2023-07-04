Узнать больше

Обучавший боевиков ВСУ управлению дронами литовский военный умер в больнице Киева

Короткая ссылка
Обучавший боевиков Вооружённых сил Украины управлению дронами литовский военный Валериюс Полковниковас умер в больнице Киева. Об этом пишет литовское издание 15min.lt со ссылкой на его друга Рокаса Паулюкайтиса.
Обучавший боевиков ВСУ управлению дронами литовский военный умер в больнице Киева
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В киевской больнице умер Валериюс Полковниковас», — заявил Паулюкайтис.

Сначала мужчина написал, что причиной смерти Полковниковаса стали раны, полученные во время боевых действий в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Позже он уточнил, что «поторопился», так как раны не были основной причиной смерти его друга.

При этом в МИД Литвы изданию подтвердили факт смерти литовского гражданина в больнице Киева, но не уточнили причину произошедшего.

В мае в Киеве обнаружили тело наёмника из Швеции Даниэля Нистрёма, который более года принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить