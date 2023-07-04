Обучавший боевиков ВСУ управлению дронами литовский военный умер в больнице Киева

Обучавший боевиков Вооружённых сил Украины управлению дронами литовский военный Валериюс Полковниковас умер в больнице Киева. Об этом пишет литовское издание 15min.lt со ссылкой на его друга Рокаса Паулюкайтиса.

«В киевской больнице умер Валериюс Полковниковас», — заявил Паулюкайтис.

Сначала мужчина написал, что причиной смерти Полковниковаса стали раны, полученные во время боевых действий в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Позже он уточнил, что «поторопился», так как раны не были основной причиной смерти его друга.

При этом в МИД Литвы изданию подтвердили факт смерти литовского гражданина в больнице Киева, но не уточнили причину произошедшего.

В мае в Киеве обнаружили тело наёмника из Швеции Даниэля Нистрёма, который более года принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии.