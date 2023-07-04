Обучавший боевиков ВСУ управлению дронами литовский военный умер в больнице Киева
- AP
- © Efrem Lukatsky
«В киевской больнице умер Валериюс Полковниковас», — заявил Паулюкайтис.
Сначала мужчина написал, что причиной смерти Полковниковаса стали раны, полученные во время боевых действий в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Позже он уточнил, что «поторопился», так как раны не были основной причиной смерти его друга.
При этом в МИД Литвы изданию подтвердили факт смерти литовского гражданина в больнице Киева, но не уточнили причину произошедшего.
В мае в Киеве обнаружили тело наёмника из Швеции Даниэля Нистрёма, который более года принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии.