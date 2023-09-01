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МИД: Варшава проанализирует заявление Минска о нарушении границы вертолётом

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Польша проанализирует заявление Белоруссии о нарушении белорусской границы польским вертолётом, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.
МИД: Варшава проанализирует заявление Минска о нарушении границы вертолётом
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом пишет Polsat News.

«Мы будем анализировать ситуацию, но необходимо подходить с большой осторожностью к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб», — отметил Яблоньский.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.

После этого временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в белорусский МИД.

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