МИД: Варшава проанализирует заявление Минска о нарушении границы вертолётом
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Об этом пишет Polsat News.
«Мы будем анализировать ситуацию, но необходимо подходить с большой осторожностью к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб», — отметил Яблоньский.
Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.
После этого временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в белорусский МИД.