Погранкомитет Белоруссии: военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу

Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.

Об этом говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

Нарушение воздушного пространства было зафиксировано сегодня днём в Берестовицком районе Гродненской области Белоруссии.

«Польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — заявили в погранкомитете.

Белорусская сторона проинформировала Варшаву об этом инциденте.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил, что 30 августа вооружённые военные Латвии нарушили белорусскую границу.