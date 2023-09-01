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Погранкомитет Белоруссии: военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу

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Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.
Погранкомитет Белоруссии: военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

Нарушение воздушного пространства было зафиксировано сегодня днём в Берестовицком районе Гродненской области Белоруссии.

«Польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — заявили в погранкомитете. 

Белорусская сторона проинформировала Варшаву об этом инциденте.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил, что 30 августа вооружённые военные Латвии нарушили белорусскую границу.

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