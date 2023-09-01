В МИД Белоруссии вызвали польского дипломата после инцидента с вертолётом
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«В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолётом польских вооружённых сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович», — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что от Варшавы потребовали объяснений и расследования инцидента.
Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.