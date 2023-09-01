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В МИД Белоруссии вызвали польского дипломата после инцидента с вертолётом

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Временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в белорусский МИД после инцидента с вертолётом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В МИД Белоруссии вызвали польского дипломата после инцидента с вертолётом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолётом польских вооружённых сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что от Варшавы потребовали объяснений и расследования инцидента.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.

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