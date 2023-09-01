В МИД Белоруссии вызвали польского дипломата после инцидента с вертолётом

Временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в белорусский МИД после инцидента с вертолётом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолётом польских вооружённых сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что от Варшавы потребовали объяснений и расследования инцидента.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.