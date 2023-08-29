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19FortyFive: Швейцария разозлила Запад отказом передавать Украине танки Leopard

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Швейцария отказалась передавать 96 танков Leopard 1 Вооружённым силам Украины, объяснив такое решение своей политикой нейтралитета и разозлив этим страны Запада.
19FortyFive: Швейцария разозлила Запад отказом передавать Украине танки Leopard
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание 19FortyFive.

Отмечается, что в распоряжении Швейцарии были танки, которые можно было поставить украинской армии.

Но вместо этого Берн «оставил их гнить» в стране, пишет издание.

Как подчёркивают западные союзники Украины, такое решение Швейцарии может рассматриваться в качестве помощи России.

В июне Швейцария отклонила заявку швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard 1 A5 через Германию.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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