Швейцария отказалась передавать 96 танков Leopard 1 Вооружённым силам Украины, объяснив такое решение своей политикой нейтралитета и разозлив этим страны Запада.

Об этом пишет издание 19FortyFive.

Отмечается, что в распоряжении Швейцарии были танки, которые можно было поставить украинской армии.

Но вместо этого Берн «оставил их гнить» в стране, пишет издание.

Как подчёркивают западные союзники Украины, такое решение Швейцарии может рассматриваться в качестве помощи России.

В июне Швейцария отклонила заявку швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard 1 A5 через Германию.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.