19FortyFive: Швейцария разозлила Запад отказом передавать Украине танки Leopard
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Об этом пишет издание 19FortyFive.
Отмечается, что в распоряжении Швейцарии были танки, которые можно было поставить украинской армии.
Но вместо этого Берн «оставил их гнить» в стране, пишет издание.
Как подчёркивают западные союзники Украины, такое решение Швейцарии может рассматриваться в качестве помощи России.
В июне Швейцария отклонила заявку швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard 1 A5 через Германию.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.