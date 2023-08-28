Bild: Шольца и Макрона удивила реакция Путина на санкции в разговоре в 2022 году

Реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года удивила лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщает Bild.

В статье приводятся выдержки из разговора Шольца с Макроном.

«Он (Путин. — RT) совершенно не беспокоится по поводу введённых санкций. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он вообще не говорил о санкциях», — сказал канцлер французскому президенту.

На это Макрон ответил, что Путин в разговоре с ним также не упомянул санкции.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.

Также глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что разочарована экономическим эффектом санкций против России.