Bild: Шольца и Макрона удивила реакция Путина на санкции в разговоре в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Bild.
В статье приводятся выдержки из разговора Шольца с Макроном.
«Он (Путин. — RT) совершенно не беспокоится по поводу введённых санкций. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он вообще не говорил о санкциях», — сказал канцлер французскому президенту.
На это Макрон ответил, что Путин в разговоре с ним также не упомянул санкции.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.
Также глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что разочарована экономическим эффектом санкций против России.