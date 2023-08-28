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Захарова похвалила Макрона за стремление «трезво подойти» к событиям в мире

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости трезво оценивать международные процессы, не впадая в «чрезмерный пессимизм».
Захарова похвалила Макрона за стремление «трезво подойти» к событиям в мире
  • РИА Новости

«Чтобы трезво подходить к международным процессам, надо прекращать поддерживать наркомана Зеленского. Радует, что Западную Европу посетил именно «чрезмерный пессимизм». Так как выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм», — заявила она.

По словам Захаровой, это уже шаг к отрезвлению.

Она также обратила внимание на формулировку Макрона о том, что Запад «занимал и занимает доминирующие позиции». Дипломат отметила, что будущее время во фразе французского лидера отсутствует.

«(Это. — RT) свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать», — сказала Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в расширении БРИКС видит установление нового мирового порядка.

7 августа МИД ЮАР сообщал, что Макрона решили не приглашать на саммит БРИКС, который прошёл 22—24 августа в ЮАР.

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