Bloomberg: ОАЭ планируют увеличить вложения капитала в банк БРИКС

Министр экономики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Тук Аль-Марри заявил в интервью Bloomberg, что страна планирует увеличить вложения капитала в Новый банк развития БРИКС.

«Мы действительно намерены увеличить объём инвестиций», — прокомментировал он.

Министр также отметил, что присоединение ОАЭ к БРИКС не будет негативно влиять на связи страны с западными государствами и создаст возможности для увеличения объёмов торговли.

«Членство в БРИКС имеет огромное значение для ОАЭ», — заключил он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.

Также МИД России в ответ на запрос RT сообщил, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией на фоне возрастающего недоверия к западным финансовым механизмам, поэтому члены БРИКС и ряд других стран стремятся снизить зависимость от доллара США.