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МИД России: члены БРИКС и другие страны стремятся снизить зависимость от доллара

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МИД России в ответ на запрос RT сообщил, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией на фоне возрастающего недоверия к западным финансовым механизмам, поэтому члены БРИКС и ряд других стран стремятся снизить зависимость от доллара США.
МИД России: члены БРИКС и другие страны стремятся снизить зависимость от доллара
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

В МИД, отвечая на вопрос, планирует ли Россия поднимать вопрос о будущей единой валюте стран БРИКС на предстоящем саммите, заявили, что страны «пятёрки» уделяют серьёзное внимание развитию финансового сотрудничества.

«В числе приоритетов объединения — укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов. Повесткой дня предстоящего саммита предполагается обсуждение вопросов, связанных с формированием устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышением роли национальных валют во взаимных операциях», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве при этом отметили, что данные темы требуют детальной экспертной проработки, а также необходимо учитывать, что все решения в объединении принимаются исключительно на основании принципа консенсуса.

«Стоит отметить, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией, которая объясняется возрастающим недоверием к созданным западными странами финансовым механизмам. В этой связи, не только члены БРИКС, но и ряд других государств стремятся снизить зависимость от доллара США, задумываются над поиском валют, альтернативных американской», — заявили в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал повышение роли нацвалют во взаиморасчётах с другими странами одной из центральных тем на саммите БРИКС.

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