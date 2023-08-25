Песков: в Кремле считают чрезвычайно успешным саммит БРИКС
«БРИКС — это главное, чрезвычайно успешный саммит», — сказал он.
Песков также назвал принятую по итогам саммита декларацию важным документов.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.