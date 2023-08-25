Рябков: приглашение стран Запада в БРИКС исключено
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
По его словам, необходимым критерием вхождения в объединение стало неприменение его потенциальным участником противозаконных санкций против кого бы то ни было из участников БРИКС.
«Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый её участник по отдельности проводят ровно противоположную линию, поэтому не может быть и речи не только о приглашении в состав БРИКС, но и даже на мероприятия нашего объединения кого-либо из этой группы», — подчеркнул Рябков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что козни западных стран, направленные на срыв саммита БРИКС, не сработали.
Британский экономист Мартин Вольф в статье для Financial Times пишет, что рост влияния БРИКС означает конец доминирования США и стран «группы семи».