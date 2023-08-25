МИД: председательство России будет нацелено на расширение влияния БРИКС в мире

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что председательство России в БРИКС будет нацелено на расширение влияния объединения в мире.

Рябков напомнил, что председательство России в БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Дипломат отметил, что в ходе российского председательства традиционные мероприятия объединения будут проводиться с новыми членами.

«Мы будем продолжать дело по расширению влияния нашей группы в мире, налаживать взаимодействие с новыми членами», — заключил он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.