МИД: председательство России будет нацелено на расширение влияния БРИКС в мире
- РИА Новости
Рябков напомнил, что председательство России в БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.
Дипломат отметил, что в ходе российского председательства традиционные мероприятия объединения будут проводиться с новыми членами.
«Мы будем продолжать дело по расширению влияния нашей группы в мире, налаживать взаимодействие с новыми членами», — заключил он.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.