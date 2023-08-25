Узнать больше

Рябков: новые члены БРИКС внесут значимый вклад в развитие объединения

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность, что новые члены БРИКС внесут значимый вклад в развитие объединения.
Рябков: новые члены БРИКС внесут значимый вклад в развитие объединения
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

«Мы не сомневаемся, что новобранцы внесут очень существенный и во многом уникальный вклад в развитие нашего объединения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить