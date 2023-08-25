Рябков: новые члены БРИКС внесут значимый вклад в развитие объединения

Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность, что новые члены БРИКС внесут значимый вклад в развитие объединения.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

«Мы не сомневаемся, что новобранцы внесут очень существенный и во многом уникальный вклад в развитие нашего объединения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работу в сфере расширения влияния объединения в мире.