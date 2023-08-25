Узнать больше

Польские силовики избили беженца из Судана и вытеснили на территорию Белоруссии

Короткая ссылка
Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитого беженца из Судана. По словам мужчины, его избили польские силовики и вытеснили через заграждение на территорию Белоруссии.
Польские силовики избили беженца из Судана и вытеснили на территорию Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«После издевательств на теле мужчины остались гематомы, самостоятельно передвигаться он практически не мог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для оказания помощи пострадавшему вызвали бригаду медиков.

Проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе.

Также сообщалось, что сотрудники польских силовых структур вытеснили группу мигрантов через заграждение на границу Белоруссии и в процессе применяли насилие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить