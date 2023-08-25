Польские силовики избили беженца из Судана и вытеснили на территорию Белоруссии
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Об этом информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«После издевательств на теле мужчины остались гематомы, самостоятельно передвигаться он практически не мог», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для оказания помощи пострадавшему вызвали бригаду медиков.
Проводятся необходимые процессуальные действия.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе.
Также сообщалось, что сотрудники польских силовых структур вытеснили группу мигрантов через заграждение на границу Белоруссии и в процессе применяли насилие.