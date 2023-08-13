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Польский премьер Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе.
Польский премьер Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе
  • globallookpress.com
  • © Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Польша за год зафиксировала 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы.

«Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС», — заявил он.

Ранее председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация.

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