Польские силовики вытеснили на территорию Белоруссии группу мигрантов

Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что сотрудники польских силовых структур вытеснили группу мигрантов через заграждение на границу Белоруссии и в процессе применяли насилие.

Утверждается, что они вынуждали беженцев раздеться, забирали все их деньги и телефоны. Кроме того, для запугивания иностранцев, которые снимали происходящее, польские силовики стреляли в воздух.

«Жестокое и унизительное отношение польских силовиков к беженцам приобретает форму публичной демонстрации и доказывает творящийся беспредел на внешней границе Евросоюза», — говорится в сообщении пресс-службы пограничного комитета Белоруссии в Telegram.

29 июля стало известно, что польские силовики вытеснили на территорию Белоруссии пятерых мигрантов.

Также сообщалось, что беженец с Украины, приехавший в Британию по спецпрограмме, остался без жилья и теперь вынужден ночевать на улицах Лондона.