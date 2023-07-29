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Польские силовики вытеснили на территорию Белоруссии пятерых мигрантов

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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на белорусскую территорию пятерых мигрантов.
Польские силовики вытеснили на территорию Белоруссии пятерых мигрантов
  • AP

«Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что поляки с с помощью слезоточивого газа, а также грубой физической силы вынудили мигрантов лезть на белорусскую территорию «через калитку, якобы предназначенную для животных».

По данным белорусского ведомства, всего польские силовики вытеснили через границу в Белоруссию пятерых беженцев.

В июне белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Литва усиливает контроль на границе с Белоруссией.

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