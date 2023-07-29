Польские силовики вытеснили на территорию Белоруссии пятерых мигрантов

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на белорусскую территорию пятерых мигрантов.

«Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что поляки с с помощью слезоточивого газа, а также грубой физической силы вынудили мигрантов лезть на белорусскую территорию «через калитку, якобы предназначенную для животных».

По данным белорусского ведомства, всего польские силовики вытеснили через границу в Белоруссию пятерых беженцев.

В июне белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Литва усиливает контроль на границе с Белоруссией.