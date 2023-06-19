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«Беларусь 1»: Литва усиливает контроль на границе с Белоруссией

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Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Литва усиливает контроль на границе с Белоруссией.
«Беларусь 1»: Литва усиливает контроль на границе с Белоруссией
  • РИА Новости

Отмечается, что вдоль границы Литвы и Белоруссии в дополнение к забору построят патрульную тропу шириной 3,5 м, эти работы начинаются сегодня.

По словам главы МВД Литвы, уже профинансирован первый этап работ, он предусматривает прокладку 100 км дороги.

В сообщении говорится, что при условии дополнительного финансирования патрульная дорога протянется ещё на 253 км. 

В марте сейм Литвы продлил режим ЧП в приграничных с Россией и Белоруссией регионах.

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