Сейм Литвы продлил режим ЧП в приграничных с Россией и Белоруссией регионах

Сейм Литвы продлил действие режима чрезвычайного положения в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах.

«Сейм ещё раз продлил действие чрезвычайного положения в Литве», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Действие режима ЧП продлено до 01:00 мск 3 мая.

Уточняется, что режим ЧП будет действовать в приграничных с Белоруссией и Калининградской областью районах, а также в пунктах пограничного контроля, расположенных в аэропортах, морских портах и на железнодорожных вокзалах.

16 февраля Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.