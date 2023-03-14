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Сейм Литвы продлил режим ЧП в приграничных с Россией и Белоруссией регионах

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Сейм Литвы продлил действие режима чрезвычайного положения в приграничных с Калининградской областью и Белоруссией регионах.
Сейм Литвы продлил режим ЧП в приграничных с Россией и Белоруссией регионах
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Сейм ещё раз продлил действие чрезвычайного положения в Литве», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Действие режима ЧП продлено до 01:00 мск 3 мая.

Уточняется, что режим ЧП будет действовать в приграничных с Белоруссией и Калининградской областью районах, а также в пунктах пограничного контроля, расположенных в аэропортах, морских портах и на железнодорожных вокзалах.

16 февраля Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

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