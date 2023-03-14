Сейм Литвы продлил режим ЧП в приграничных с Россией и Белоруссией регионах
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«Сейм ещё раз продлил действие чрезвычайного положения в Литве», — говорится в сообщении на сайте парламента.
Действие режима ЧП продлено до 01:00 мск 3 мая.
Уточняется, что режим ЧП будет действовать в приграничных с Белоруссией и Калининградской областью районах, а также в пунктах пограничного контроля, расположенных в аэропортах, морских портах и на железнодорожных вокзалах.
16 февраля Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.